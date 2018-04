Algérie-Guinée: signature d'un accord de coopération dans le domaine de la sécurité publique et de la protection civile

L'Algérie et la République de Guinée ont signé un accord de coopération dans le domaine de la sécurité publique et de la protection civile pour faire face au terrorisme et au crime transfrontalier.

Dans le cadre de la visite qu'effectue en République de Guinée, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, un accord de coopération a été signé dans le domaine de la sécurité publique et de la protection civile pour faire face au terrorisme et au crime transfrontalier, indique le ministère sur son Site.

L'accord, signé entre M. Noureddine Bedoui et son homologue guinéen, Abdoul Kabélé Camara, vise à "faire face au terrorisme et au crime transfrontalier et aux graves menaces liées à l'expansion des activités illégales".

M. Bedoui effectue une visite officielle de trois jours depuis lundi denier en République de Guinée sur invitation de son homologue guinéen.

A rappeler que M. Camara avait effectué une visite en Algérie au début de l'année dernière. Il avait, alors, souligné que l'Algérie est "un grand pays où nous pouvons beaucoup apprendre et nous pourrions faire des échanges fructueux dans l'intérêt réciproque de nos deux pays".