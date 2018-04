Trafic de véhicules : Neutralisation d’un réseau national à Chlef

Un réseau national de trafic de véhicules a été mis hors d’état de nuire par la brigade de la police judiciaire relevant de la Sûreté de wilaya de Chlef, en coordination avec la sureté urbaine de Bouzeghaia, rapporte mercredi l’APS qui cite la cellule de communication prés de ce corps sécuritaire.

Les investigations menées ont permis la récupération de pas moins de 42 véhicules et l’arrestation de 9 personnes, originaires de nombreuses wilayas du pays, ajoute la même source.

Les mis en cause ont été déférés devant le tribunal de Ténès pour les chefs d’inculpation de trafic international de véhicules dans le cadre d’un groupe criminel organisé, faux et usage de faux, falsification de sceaux officiels et abus de fonction.

Selon le commissaire de police Cherif Ankoud, cette affaire a été dévoilée grâce à des informations parvenues à la sureté de wilaya, au sujet d’individus introduisant illégalement des véhicules de différentes marques sur le territoire national, avant de falsifier leurs dossiers de base pour les revendre dans différentes wilaya.