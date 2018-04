Un abri pour terroristes détruit à Jijel et 2 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés à Boumerdès

Un (1) abri pour terroristes, a été détruit mardi par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) à Jijel, alors que deux éléments de soutien aux groupes terroristes, ont été arrêtés à Boumerdès, indique mercredi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué .

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de fouille et de ratissage menée à Jijel (5e Région militaire), un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 17 avril 2018, un (1) abri pour terroristes contenant des vivres, des effets vestimentaires et divers objets, tandis qu’un détachement combiné de l’ANP a arrêté deux (2) éléments de soutien aux groupes terroristes à Boumerdès (1e RM)».

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement combiné de l’ANP «a saisi (8,2) quintaux de tabac et (869) unités de boissons à El-Oued (4e RM)», alors que «(12) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Mascara et Biskra», rapporte également le communiqué.