Commission mixte algéro-saoudienne: signature de 3 accords à Ryadh

Les travaux de la 13ème commission mixte algéro-saoudienne se sont soldés par la signature, mercredi à Ryadh, de trois accords dans les domaines de l'investissement, de la normalisation et en matière de relations internationales, a indiqué le ministère de l'Industrie et des mines dans un communiqué.

Cette commission algéro-saoudienne, dont les travaux se sont déroulés à Ryadh les 17 et 18 avri, a été co-présidée par le ministre de l'Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, et le ministre saoudien du Commerce et de l’investissement, Madjed Bin Abdellah Al Qasabi .

En marge de cette commission, le ministre a eu des entretiens avec M. El Qassabi, ainsi que le ministre de l'Energie, de l'industrie et des ressources minérales, M. Khalid Ben Abdelaziz El Falih, note le communiqué.

Selon la même source, les discussions ont porté sur la coopération bilatérale et son renforcement dans les domaines de l'industrie et des mines.

M. Yousfi s'est aussi entretenu avec le commissaire de l'Autorité générale saoudienne de l'investissement, M. Ibrahim Ben Abderrahmane Et Omar, ainsi qu'avec les dirigeants de quelques sociétés saoudiennes.