Benghebrit appelle le CNP à l'élaboration d'une référence pour chaque matière enseignée

La ministre de l'Education Nationale, Nouria Benghebrit a appelé, mercredi à Alger, les membres du Conseil national des programmes (CNP) à l'élaboration d'une référence pour chaque matière enseignée et à la mise à jour de la référence générale des méthodes, élaborée en 2005.

Prononçant une allocution à l'occasion du lancement des activités du CNP qui a tenu sa première réunion depuis son installation en novembre 2017, la ministre a présenté le document de travail du CNP en matière de mise à jour des programmes et d'élaboration de références pour les matières enseignées, partant de la référence générale des méthodes, basée sur la dimension nationale algérienne, outre la révision de plusieurs aspects relatifs notamment à la compréhension de l'oral et de l'écrit et à l'élaboration d'une vision prospective pour la période 2016-2030.

Par la même occasion, Mme Benghebrit a appelé les membres du CNP à s'acquitter de leur rôle "primordial" dans la mise à jour et l'amélioration des programmes pour la réforme du système éducatif. Ce rôle, a-t-elle poursuivi, est étroitement lié à l'acte d'éducation qui constitue l'un des fondements de la politique du secteur, soulignant la nécessité de faire preuve de rigueur et de minutie".

Pour sa part, la présidente du CNP, Mme Cherifa Ghetas a affirmé que "la première mission assignée au CNP est la mise à jour et l'amélioration des programmes actuels", indiquant que le CNP est appelé à définir des références générales et d'autres spécifiques à chaque matière enseignée, renfermant les connaissances que l'enfant doit acquérir dans un cycle donné, en se focalisant sur le cycle primaire, étant la base de l'éducation.

Le CNP est une "instance nationale compétente chargée d'émettre des avis et de faire des propositions au ministère de l'Education nationale, sur toutes questions liées aux programmes, méthodes, calendriers et moyens d'enseignement". Il a, notamment pour mission, de proposer la conception générale des enseignements, la formulation des objectifs généraux de l'enseignement à partir des finalités de l'éducation".

Le CNP est également chargé de la "définition des profils de formation du personnel d'enseignement, et l'exploitation des observations, avis et recommandations émis par le Conseil national d'éducation et de formation et l'Observatoire national d'éducation et de formation, relatifs aux programmes, moyens didactiques et équipements scientifiques et pédagogiques".

Présidé par Mme. Cherifa Ghetas, universitaire spécialisée dans la didactique de la langue arabe, le Conseil est composé de deux (02) responsables de l'administration centrale du ministère de l'Education nationale en charge des enseignements, de l'inspecteur général du ministère l'Education nationale, de deux (02) praticiens dans le domaine de la pédagogie, du directeur général de l'Institut national de recherche en éducation (INRE), du directeur de l'Observatoire national d'éducation et de formation (ONEF), du président du Conseil national d'éducation et de formation (CNEF), des présidents des groupes spécialisés, de cinq (5) membres parmi les universitaires spécialisé dans les langues, les sciences de l'éducation, les sciences humaines et sociales, les sciences exactes et expérimentales et la technologie, les arts et l'éducation physique et sportive et des experts relevant des institutions, outre un expert du Conseil supérieur de la langue arabe, un expert du Haut commissariat à l'amazighité (HCA), un expert du Haut conseil islamique (HCI), un expert du Centre national d'études et de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954.

A rappeler que la réunion de ce Conseil se poursuit et que ses travaux prendront fin, jeudi, par la présentation du travail de 5 ateliers, respectivement de la Commission des sciences sociales, de la Commission des langues, la Commission des sciences, la Commission pédagogique et de la Commission d'éveil de l'élève et de l'étape d'enseignement préparatoire. APS