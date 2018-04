Coup d'envoi de la caravane du hadj qui sillonnera 33 wilayas

La caravane du hadj qui sillonnera 33 wilayas s'est ébranlée mercredi à partir de Dar El-Imam (Alger), en présence de l'équipe d'encadrement composée d'imams et de guides religieux ainsi que d'éléments de la Protection civile, des Scouts musulmans algériens (SMA).

Après avoir donné le coup d'envoi, le Directeur général de l'Office national du Hadj et de la Omra (ONHO), Youcef Azouzaa appelé les imams, les guides religieux et l'ensemble des membres de la mission à être "à la hauteur de la responsabilité qui leur incombe tout au long de ce périple de foi", qualifiant cette responsabilité de "mission sacrée".

Par ailleurs, le même responsable a fait savoir que les imams, membres de la mission du Hadj, seront formés dans les techniques de communication avec les pèlerins, l'organisation des déplacements et notamment la gestion des crises et des situations d'urgences, ainsi que le recours aux moyens technologiques, et ce, en application des orientations du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika pour la modernisation de l'organisation de l'opération du hadj".

La caravane du hadj est organisée pour la 3e année sous l'égide du ministre des Affaires religieuses et des Waqfs en vue de "préparer les hadjis à un meilleur accomplissement des rites liés au hadj et à la Omra dans tous les aspects, conformément au référant religieux national".

Composée de cadres représentant plusieurs secteurs concernés par l'organisation de l'opération du hadj, la caravane sillonnera 33 wilayas sur deux étapes, du 18 avril au 13 mai puis du 23 juin au 6 juillet. APS