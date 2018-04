Le parlement Cubain se réunit pour élire le Président qui succédera à Raul Castro

L’Assemblée nationale cubaine se réunit mercredi et jeudi pour élire un nouveau président du pays qui succédera à Raul Castro. Les travaux de cette toute nouvelle assemblée, se tiendront à huis clos et devront permettre d'abord inaugurer la nouvelle législature et d'élire ses cadres. Il est prévu, ensuite, l'élection parmi les députés des 31 membres du Conseil d'Etat, et simultanément du président de cet organe exécutif suprême, qui assurera la fonction du chef d'Etat.

Le vote, à bulletin secret, se fera sur proposition de la commission de candidatures de l'Assemblée, précise-t-on encore. Arrêtée depuis plusieurs mois, cette date du 19 avril correspond au 57e anniversaire de la Révolution cubaine, considérée dans le pays comme la première défaite de l'impérialisme yankee en Amérique latine en 1961.

En 2006, Fidel Castro, affaiblie par la maladie, avait passait le témoin à son frère cadet Raul Castro après plus de 40 ans à la tête de l'Etat cubain.

Fidel Castro s'est éteint fin 2016 et c'est aujourd'hui au tour de Raul, 86 ans de se retirer. Selon les pronostics des médias cubains, le premier vice-président, Miguel Diaz-Canel, âgé de 57 ans, est fortement pressenti comme futur chef d'Etat.

Depuis plusieurs années, il représentait régulièrement le gouvernement lors de missions à l'étranger et assumait de lourdes responsabilités au sein de l'Etat.

Ingénieur en électronique, Miguel Diaz-Canel devra poursuivre et consolider l'œuvre de développement réalisée par ses prédécesseurs et assumer le rôle politique et diplomatique incarné dans le monde par Cuba depuis les années 60.

Il sera toujours soutenu et aidé par les révolutionnaires, notamment par Raoul Castro, qui continuera à assumer, quant à lui, les fonctions du secrétaire général du Parti communiste cubain (PCC) jusqu'en 2021.

Raul Castro demeurera un révolutionnaire de première heure qui avait soutenu ardemment son défunt frère Fidel Castro lors de la Révolution cubaine. Il a été ministre de la Défense depuis l'automne 1959, à l'aube de la Révolution cubaine, il devait ensuite prendre officiellement la présidence du Conseil d'Etat et du Conseil des ministres en février 2008.

« Fidel est irremplaçable, à moins que nous le remplacions tous ensemble », avait-il déclaré humblement au moment de succéder à son aîné. Pour beaucoup d'historiens, c'est cette inébranlable alliance de Fidel et Raul qui avait valu à Cuba de résister héroïquement et de vaincre l'embargo imposé par les Etats Unis au pays durant près de 60 ans, jusqu'au rétablissement des relations diplomatiques entre les deux Etats en 2014.

Pour Jean- Jacques Kourliandsky Chercheur à l'Iris, spécialiste de l'Amérique latine « les relations entre Cuba et les états -unies ont complètement changé ses dernières années encore plus depuis l’élection du Président Donald Trump » il a fait cette analyse dans l’un des JP de la Radio Algérienne.