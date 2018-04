Port de Skikda: saisie de denrées alimentaires interdites à l'importation et de 5 véhicules

Les services de douane de la wilaya de Skikda ont saisi d'importantes quantités de denrées alimentaires interdites à l'importation et 5 véhicules, a-t-on appris mercredi de l'inspecteur principal des douanes chargé de l'information et des relations générales au niveau des douanes de Skikda, Merouane Boussaid.

Les saisies en question ont été découvertes mardi lors de la navette du navire Tassili 2 en provenance du port de Marseille (France), avec 463 voyageurs et 292 véhicules à bord. Il a été procédé à la saisie de 1260 kg de pommes et 1350 kg de noix et des quantités de fruits du kiwi.

La même source a fait état de la saisie de 4200 unités de produits cosmétiques, 16 ordinateurs utilisés, des quantités de denrées alimentaires pour les chats, des téléphones portables anciens, des bicyclettes et des pièces de rechange utilisées.

Les services de douane ont saisi également 5 véhicules avec des immatriculations étrangères, outre deux autres véhicules portant des immatriculations algériennes avec 60 cartouches de tabac (cigarettes) à bord.

Les dossiers de cette opération ont été transmis au receveur des douanes au port de Skikda, avant de les renvoyer aux instances judiciaires compétentes, conclu la même source.