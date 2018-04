Le 4e Salon international de la créativité se poursuit à Alger

Le 4e Salon international de la créativité qui s'est ouvert mardi denier à Alger se poursuit avec la participation de créateurs de douze pays africains dont le Mali en invité d'honneur.

Organisé par l'Office national des droits d'auteur (Onda), le salon accueille pour la première fois des créateurs de pays africains et des représentants de sociétés de droits d'auteur de Tunisie, de France et du Mali, représenté à travers le Bureau malien des droits d'auteur (Bumda).

Des établissements culturels publics comme l'Office Riad El-Feth (Oref), le Centre national du cinéma et de l'audiovisuel (Cnca) et l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) participent à la manifestation, en plus d'associations culturelles et de maisons d'édition algériennes.

Le programme artistique de l'édition 2018 comprend des concerts de musique de groupes algériens qui devront se partager la scène du Palais de la Culture Moufdi-Zakaria avec des troupes musicales venues d'Afrique sub-saharienne.

Le 4e Salon international de la créativité se poursuit jusqu'au 21 avril.