L'ASAL fournira une assistance spatiale à la Sonatrach

Le Groupe Sonatrach et l'Agence spatiale algérienne (ASAL) ont signé une convention cadre, mardi à Oran, en marge de la 11e édition des Journées scientifiques et techniques (JST) de Sonatrach.

Cette convention d’assistance technique spatiale a été signée par le Président directeur général de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour et le Directeur général de l'ASAL, Oussedik Azzedine. Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations visant la promotion de l'outil national de production.

L'ASAL se chargera en vertu de cette convention de fournir au Groupe Sonatrach des données et images spatiales, des systèmes de communication par satellite ainsi que des prestations de consultation et d'assistance technique nécessaires au renforcement des services de communication par satellite

Selon le PDG de Sonatrach cette convention « permettra de renforcer la coordination entre les deux parties à travers l'exploitation des technologies spatiales et leurs applications dans la l'élaboration, l'étude et la mise en œuvre des projets de développement des différentes activités de la compagnie nationale qui bénéficiera en outre d'un assistance en matière d'analyse et de prise des décisions adéquates ».

Des actions de formation et des postes d'emploi sont également prévus dans le cadre de cette convention, ajoute le même responsable, qui a relevé que le Groupe Sonatrach ambitionnait d'atteindre "une prise en charge, par les entreprises algériennes, d'un taux de 40% de son plan de charge dans les prochaines années, ce qui permettra a-t-il expliqué de développer l'économie nationale".

Par ailleurs, le PDG de Sonatrach a annoncé l'organisation, juin prochain, d'une rencontre qui sera consacrée à la présentation du plan de développement de la compagnie nationale pour la période 2018-2022 et à l'exposition de ses différentes réalisations, et ce en présence d'entreprises locales, publiques et privées, qui pourront prendre connaissance des capacités de réalisation à travers le territoire national.

Pour sa part, le DG de l'ASAL a assuré que cette convention était une opportunité pour l'Agence qui s'engage à réaliser des cartes et à soutenir et sécuriser les zones industrielles et les réseaux de transport et d'exploration du pétrole.

En matière de télécommunications, l'ensemble des sites relevant de Sonatrach, particulièrement au Sud, seront reliés, a ajouté le même responsable.