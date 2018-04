Championnats d'Afrique/ Rachid Laras, président de la FAJ: ''l'arbitrage nous a été fatal''

Le président de la Fédération algérienne de judo (FAJ), Rachid Laras, a estimé jeudi à Alger, que l'arbitrage a joué ''un mauvais tour'' aux judokas algériens lors des championnats d'Afrique, organisés au Palais des sports d'El Menzah à Tunis (Tunisie), du 12 au 15 avril courant.

''Nos judokas ont fait une très bonne prestation au cours de ces championnats d'Afrique mais malheureusement l'arbitrage nous a été fatal. Il y 'avait beaucoup de favoritisme notamment lors des demi-finales et des finales, franchement c'est malheureux et honteux'', a déclaré Laras.

La sélection algérienne, composée de 19 athlètes (10 messieurs et 9 dames) avait terminé les épreuves individuelles et par équipes à la deuxième place, avec un total de 16 médailles : 4 or, 3 argent et 9 bronze, derrière la Tunisie (5 or, 4 argent et 6 bronze), au moment où le Maroc a complété le podium, avec 4 or, 3 argent et 3 bronze.

''Si la compétition avait lieu dans un autre pays, on aurait surement pris la première place et conservé notre titre. Mais malgré cette deuxième place, je suis très satisfait de nos athlètes car ils étaient vraiment à la hauteur'' a t-il souligné.

La compétition, disputée au Palais des sports d'El Menzah (Tunis) a drainé la participation de 176 judokas (107 messieurs et 69 dames), représentant 25 pays.

Les médailles d'or algériennes ont été décrochées par Mohamed Belreka (Open), Abderrahmane Benamadi (-90 kg), Kaouthar Ouallal (-78 kg) et Fethi Nourine (-73 kg).

Outre ces quatre breloques en métal précieux, la sélection algérienne a décroché trois médailles d'argent, œuvres de Sonia Asselah (+78 kg), Souad Bellakehal (-70 kg) et Lyès Bouyacoub (-100 kg), ainsi que neuf en bronze, moissonnées par Hadjer Mercem (-48 kg), Meriem Moussa (-52 kg), Faiza Aissahine (-52 kg), Imène Agouar (-63 kg), Belkadi Amina (-63 kg), Billel Belhimer (-81 kg), Mohamed Amine Tayeb (+ 100 kg), Houd Zourdani (-66 kg) et Salim Rebahi (-60 kg).