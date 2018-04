Fed Cup 2018 : première victoire des Algériennes

Les tenniswomen algériennes ont remporté leur première victoire dans la Fed Cup 2018 (zone A), groupe 3, Zone Europe-Afrique. L’Algérie s’est imposée face au Kosovo (2-1), ce jeudi à la cité nationale sportive El Menzah - Tunis (Tunisie), à l’occasion de la 3e journée du tournoi.

Après deux sorties ratées dans cette édition 2018 de la Fed Cup, suite aux défaites concédées respectivement face à Chypre (2-1) et face à la Tunisie (3-0), les protégées de la captaine, Nabila Bouchabou, ont réussi à retrouver le sourire ce jeudi.

Face au Kosovo, cette 3e journée a bien commencé après la victoire Yassamine Boudjadi face à Liridona Murati. Alors que l’Algérienne menait par 5 jeux à 1, dans le premier set, son adversaire du jour à jeter l’éponge, ne pouvant pas poursuivre le match.

Après Boudjadi, c’était au tour de Amira Benaissa de fouler la terre battue du complexe d’El Menzah afin de doubler la mise pour l’Algérie. Toutefois, la championne d’Algérie 2017 n’a joué de malchance et n’a pas réussi dans sa mission. Face à Arlinda Rushiti, Benaissa a perdu le premier set sur le score de 6 jeux à 3. Lors du seconde set, l’Algérienne, handicapée par une blessure, s’est vue dans l’obligation de se retirer de la partie alors qu’elle été menée au score (4-0).

De nouveau à égalité, après deux matchs, l’Algérie et le Kosovo ont dû se départager dans l’épreuve du double. Bien déterminées à marquer leur premier point dans cette compétition, Lynda Benkaddour et Yassamine Boudjadi ont relevé le défi en disposant de la paire kosovare composée de Arlinda Rushiti et de Blearta Ukehaxhaj (2-0).

Dans une dernière partie très disputée, les Algériennes ont remporté le premier set sur le score de 6 jeux à 4, avant de batailler pour s’adjuger le deuxième set (7-5).

Grâce à ce premier succès, l’Algérie quitte la dernière place et remonte à la 4e position (1 victoire) dans un classement dominé, conjointement, par la Tunisie et Chypre qui totalisent trois victoires chacune.

Lors de la 4e et ultime journée, prévue ce vendredi, l’Algérie donnera la réplique à Madagascar, bonne dernière au classement. Sauf catastrophe, la victoire ne devrait pas échapper aux camarades de Benkaddour.