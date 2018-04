L'Algérie classée parmi les pays les plus sécurisés au monde, selon l'institut Gallup

L'Algérie a figuré à la septième place du classement 2017 des pays les plus sécurisés au monde, dans un sondage grandeur nature mené par The Gallup Organization auprès de plus de 136 000 personnes réparties à travers 135 pays.

Ce sondage a abouti à un classement mondial selon l’indice qui évalue le sentiment de sécurité des personnes et leur expérience personnelle en matière de criminalité et d’application de la loi. Un sondage de dimension planétaire, dans lequel 37 pays d’Afrique ont été inclus par l’institut qui estime par cette enquête, qu’entre le sentiment personnel de sécurité et le développement économique et social, il y a d’étroites relations. Ce score lui a permis d'occuper la tête du classement en Afrique .

L’indice en question est établi à partir des réponses aux quatre questions du sondage : la confiance des populations dans la police locale , le sentiment de sécurité en marchant seul la nuit dans la ville ou la région de résidence , les cas de vols subis par les personnes interrogées ou par leurs proches. l'autre indice concerne les cas d’agression dont les personnes interrogées ou leurs proches ont été victimes. Il ressort de l’indice 2017 que plus de 68% de personnes dans le monde disent avoir confiance dans leur police, 64% se sentent en sécurité lorsqu’elles marchent seules la nuit.

Ces indicateurs sont importants, en particulier pour les Nations Unies, pour continuer de surveiller l'évolution des sociétés. " L'ONU vise à promouvoir des sociétés justes pacifiques et inclusives " dans le cadre des objectifs du développement durable qu'elle s'est fixée d'atteindre, souligne l'institut.Les Etats-Unis, le Canada, l'Asie du Sud et l'Asie de l'Est obtiennent un score global élevé de 84 sur cent.

Tout comme ce fut le cas dans les conclusions des précédents rapports, les Sud-Américains, les populations des Caraïbes et celles de l’Afrique subsaharienne sont ceux qui se sentent le moins en sécurité chez eux. Sur les 12 pays où les populations se sentent les moins bien sécurisées au monde, 6 sont, en effet, en Afrique. La Mauritanie et la RDC où 39% de la population se sent en insécurité, le Botswana (38%), l’Afrique du Sud (37%), le Liberia (35%), et le Gabon (33%). L’index 2017 sur la sécurité et l’ordre publics indique qu’il y a 14 pays dans le monde où 15% des résidents déclarent se faire régulièrement agresser. 13 de ces 14 pays, si l’on excepte le Venezuela, sont en Afrique subsaharienne.