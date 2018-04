Forum international «Atakor»: une invitation à la relance du tourisme saharien

Le président du Forum international pour la promotion du tourisme saharien, Mohamed Zounga a appelé depuis Tamanrasset à la relance du tourisme saharien, en vue de promouvoir ce secteur sensible en Algérie.

Lors de l'ouverture des travaux du 1e Forum international «Atakor» pour la promotion du tourisme saharien, mercredi soir, Mohamed Zounga a précisé que les habitants de la région, qu'ils soient ceux des villages ou des hameaux, sont tenus de promouvoir les trésors touristiques que possède la région à travers la mise en exergue des particularités culturelles et historiques du Sahara algérien.

Donnant le coup d'envoi de la manifestation, le wali de Tamanarassat Djillali Doumi a souligné la nécessité de faire connaître « les potentialités touristiques et le patrimoine matériel et immatériel de la région».

Il a mis l'accent sur le rôle actif qui sera joué par le développement du tourisme tant au plan économique que social, exhortant par là même, tout un chacun à s'acquitter de son rôle dans la promotion de cette richesse touristique.

Le lancement de cette manifestation qui est la première du genre dans cette wilaya a connu la présence d'ambassadeurs de pays étrangers, d'agents touristiques, de représentants de médias nationaux, ainsi que de notables de la région.

Le forum « Atakor» dont les travaux se poursuivent jusqu'au 21 avril, tend à faire connaitre le patrimoine saharien culturel et touristique et à rechercher des voies et moyens à même de le promouvoir.

Ce forum contient un programme riche incluant plusieurs activités culturelles, des visites touristiques dans des monuments archéologiques et culturelles à Tamanrasset, dont un camping au Parc national de l'Ahaggar .APS