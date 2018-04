Un dangereux terroriste se rend à Tamanrasset et trois autres capturés à Jijel

Un dangereux terroriste, responsable d'une des organisations terroristes au Sahel, s'est rendu vendredi aux autorités militaires à Tamanrasset, indique dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts fournis par les forces de l'Armée nationale populaire, un dangereux terroriste responsable d'une des organisations terroristes au Sahel, s'est rendu, la matinée du 20 avril 2018, aux autorités militaires à Tamanrasset / 6 RM.

Il s'agit du nommé "Laarbi Khelifa", dit "Abou Ayoub" qui avait rallié les groupes terroristes en 2010. Ledit terroriste avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et un (01) chargeur garni de munitions", précise la même source.

"A cette occasion, le ministère de la Défense nationale lance une autre fois un appel au reste des terroristes pour qu'ils saisissent l'opportunité de bénéficier des dispositions réglementaires en vigueur, à l'instar de ceux qui se sont rendus aux autorités sécuritaires", conclut le MDN.

Par ailleurs, trois (03) terroristes ont été capturés vendredi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) à Jijel. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et ratissage, un détachement de l'Armée nationale populaire a capturé, le 20 avril 2018 à Ain Loubna / Ziama Mansouria -Jijel / 5 RM, trois (03) terroristes. Il s'agit du dangereux terroriste "H. Abdelhakim" dit "Abdelnassir Djamel", qui avait rallié les groupes terroristes en 1995, du terroriste "M. Arezki", dit "Ami Saïd", qui a rallié les groupes terroristes en 2002 et du terroriste "A. Hichem", dit "Mouaad", qui a rallié les groupes terroristes en 2017 ", précise la même source.

Cette opération, toujours en cours, "a permis de récupérer trois (03) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, cinq (05) chargeurs et (155) balles, une paire de jumelles et trois (03) téléphones portables", ajoute le MDN.