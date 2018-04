Ligue 1 - 26e journée : le CSC reprend le large, l’USMH et l’USMBA perdent gros

Le CS Constantine a repris le large en tête du championnat national de Ligue 1 après sa victoire enregistrée face à l’USM Alger (2-1), ce vendredi à Constantine, pour le compte de la 26e journée. Dans la lutte pour le maintien, l’USM El Harrach a fait une très mauvaise opération en s’inclinant chez lui face au DRB Tadjenanet (1-2).

Après un court passage à vide, le CS Constantine a repris sa marche en avant. Hôte de l’USM Alger, dans l’une des affiches de cette 26e manche, le leader de la Ligue 1 a dû batailler pour sortir vainqueur de cette confrontation. Fidèles à leur équipe, les supporters des Sanafir sont passés par toutes les émotions avant de voir leur équipe gagner par 2 buts à 1.

Le fait marquant de la première mi-temps a été l’expulsion du défenseur de l’USMA, Abdelaoui (40’). En dépit de leur infériorité numérique, les Usmistes ont réussi à prendre l’avantage à la 51e minute par Derfelou. Ce dernier signe par la même occasion sa 13e réalisation de la saison.

Toutefois, la joie des Algérois a été de très courte durée. Et pour cause, il n’a fallu que deux petites minutes au CSC pour égaliser à la suite à un but contre son camp de Cherifi (53’). Alors que le match touché à son terme, Benghit, milieu de terrain de l’USMA, a vu rouge lui aussi laissant ses coéquipiers à neuf sur le terrain. Le CSC ne sait pas fait prier pour profiter de cette aubaine afin de planter le but de la victoire, dans le temps additionnel, par l’entremise de Belameiri (90+3’).

A quatre journées de la fin du championnat, le CSC glane une précieuse victoire et conforte par la même occasion sa première place (49 pts). Les poulains de Amrani comptent désormais six points d’avance sur leur dauphin, le MC Alger, battu chez lui par le NA Hussein Dey (1-2).

Et de 19 pour le NAHD

La belle série du NA Hussein Dey continue de plus belle. Invaincus depuis 18 matchs, les Song et Or ont réussi à faire plier le doyen, au stade du 5 Juillet. Dans un derby de la capitale plaisant à suivre, le NAHD a marqué dans le temps additionnel de la première mi-temps par Allati (45+1’). Un goal entaché d’une position de hors jeu non sifflée, même si l’arbitre assistant était très proche de l’action.

De retour des vestiaires, les Nahdistes ont fait le break par Ouartani (52’). A force de presser, le MCA est parvenu à réduire l’écart par l’ancien husseindéen, Bendebka (72’), sans pour autant réussir à niveler la marque. Rentré en cours de jeu, l’attaquant du NAHD, Gasmi, s’est vu refusé un but valable dans les derniers instants pour une position de hors jeu inexistante, c’est dire que les arbitres assistants n’étaient pas très inspirés aujourd’hui.

Piégé dans son antre, le MCA perd gros aujourd’hui. Même s’ils sont toujours 2e au classement (43 pts), les Vert et Rouge accusent 6 unités de retard sur le CSC. Pour sa part, le NAHD monte sur le podium et partage la 3e place (42 pts) avec la JS Saoura.

L’USMBA dans le rouge

A l’image du NAHD, la JS Saoura s’est également imposée hors de ses bases. Les protégés de Neghiz, réputés fragiles en déplacement, ont joué un mauvais tour à l’USM Bel Abbès (0-1). Les Sudistes ont inscrit l’unique but de ce match à la 82e minute par Sid Ali Yahia Cherif, sur penalty.

Cette deuxième déconvenue de suite à la maison est lourde de conséquence pour El Mekra. L’USMBA recule de 3 rangs et se retrouve dans la peau du premier non relégable (13e – 29 pts).

Le DRBT et l’OM se donnent de l’air

Contrairement à l’USMBA, le DRB Tadjenanet et l’Olympique de Médéa n’ont pas raté leurs sorties. Le Difaâ a signé la 3e victoire à l’extérieur, du jour, en damant le pion à l’USM El Harrach (1-2). Au stade d’El Mohammadia, le premier but est à mettre à l’actif des visiteurs, grâce à Belmokhtar (54’). Cherchant l’égalisation à tout prix, les banlieusards ont réussi à remettre les pendules à l’heure par Mellal à un quart d’heure de la fin (75’).

Alors que les camarades de Younes pensaient avoir fait le plus dur, le DRBT a orchestré le Hold-up parfait en marquant à la 80e minute, par Terbah. Fort de ces trois précieux points, le DRBT se donne de l’air et passe de la 13e à la 11e position (30 pts).

Quant à l’Olympique de Médéa, la bande à Slimani a su faire preuve de beaucoup de patiente lors de la réception du MC Oran (2-0). La victoire de l’OM s’est dessinée dans les dernières minutes à la faveur des buts scorés par Bouchiba (78’), sur penalty, et Hamidi (90+3’). Comme pour le DRBT, l’OM gagne 2 places et remonte au 8e rang (30 pts).

La JSK sur sa lancée

Une bonne dynamique semble s’installée au sein de la JS Kabylie. Alors que le spectre de la relégation plane toujours au dessus de leurs têtes, les Canaris ont glané un précieux point au stade du 20 Aout 1955 (Alger) face au CR Belouizdad (1-1). Dans cette partie où tout s’est joué en seconde période, le Chabab a fait mouche en premier par Bourenan (53‘), sur penalty, avant de voir la JSK refaire son petit retard par Yettou (74’).

A la suite de ce résultat nul, le CRB conserve sa 9e place (31 pts), tandis que la JSK recule à la 12e place avec le même nombre de point que l’OM et le DRBT (30 pts).

Pour terminer, la rencontre ES Sétif – USM Blida n’a pas connu de surprise. Face à la lanterne rouge, l’ESS n’a pas eu à forcer son talent pour sortir victorieuse. Les Sétifiens ont réalisé une victoire nette et sans bavure en s’imposant sur le score de 5 buts à 2, grâce notamment à un triplé de Benayad (4’, 37’ et 68’).

Résultats complets :

CR Belouizdad - JS Kabylie 1 - 1

Olympique Médéa - MC Oran 2 - 0

CS Constantine - USM Alger 2 - 1

USM Bel Abbés - JS Saoura 0 - 1

ES Sétif - USM Blida 5 - 2

US Biskra - Paradou AC 1 - 0

USM El Harrach - DRB Tadjenanet 1 - 2

MC Alger - NA Hussein-Dey 1 - 2

Classement :