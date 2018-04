Nationale 1 – 29e journée : le NAHD assure, le NBS joue avec le feu

Le NA Hussein Dey a franchi un grand pas vers les play-offs, ce samedi, en battant le RC Constantine pour le compte de la 29e journée du championnat national de basketball, Nationale 1. De son côté, le NB Staouéli s’est mis en difficulté suite à sa défaite concédée chez lui face au PS El Eulma.

Sauf catastrophe, le 8e et dernier ticket pour les play-offs reviendra au NAHD. Les Song et Or ont augmenté leurs chances de disputer le titre en allant s’imposer à Constantine face au RCC, 59 à 66.

Quant on sait que les Nahdistes recevront l’OMS Miliana, lanterne rouge, vendredi prochain lors de la dernière journée, il ne fait quasiment plus de doute que le NAHD jouera les play-offs.

Pour sa part, l’USM Alger n’a pas encore dit son dernier mot et souhaite se battre jusqu'à l’ultime journée. Les Rouge et Noir ont pris le meilleur sur l’OS Bordj Bou Arréridj (57-53), autres candidats aux play-offs.

Concernant le NB Staouéli, ce dernier a enregistré une défaire surprenante sur ses terres face au PS El Eulma. En s’inclinant sur le score de 69 à 73, le NBS se met en difficulté et devra impérativement gagner lors de la dernière sortie à Bordj Bou Arréridj face à l’OS pour éviter les calcules et autres mauvaises surprises.

S’agissant du trio de tête, le podium n’a pas changé. Le GS Pétroliers a étrillé le OMS Miliana (91-57), le CRB Dar El-Beïda s’est imposé en déplacement face au CSMBB Ouargla (56-69) alors que l’US Sétif a fait de même contre le CSC Gué de Constantine (62-65).