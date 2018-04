Syrie: la mission de l'OIAC s'est rendue à Douma

La mission de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) s'est rendue samedi dans la ville syrienne de Douma, pour mener une enquête sur une attaque chimique présumée, a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères.

"Selon les informations dont nous disposons, la mission spéciale de l'OIAC (...) s'est rendue le 21 avril dans la matinée dans la ville de Douma (Ghouta orientale), sur les lieux du recours présumé à des substances toxiques", a indiqué le ministère dans un communiqué.

L'équipe de l'OIAC était arrivée en Syrie le 14 avril. Son retard pour commencer son travail d'inspection à Douma a été notamment expliqué par des raisons de sécurité.

"La sécurité du personnel de l'OIAC a été garanti non seulement par la partie syrienne, mais aussi par le commandement du contingent russe en Syrie", souligne le communiqué.

"Nous nous attendons que les inspecteurs de l'OIAC mènent l'enquête la plus impartiale possible de toutes les circonstances de ce qui s'est passé à Douma et qu'il en fassent un rapport objectif", poursuit la diplomatie russe.

Les pays occidentaux prétendent qu'une attaque chimique a eu lieu le 7 avril à Douma, près de la capitale syrienne. La Russie a démenti les informations concernant une bombe au chlore qui aurait fait, selon des secouristes, 40 morts.