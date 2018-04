Le Batimatec 2018 inauguré à la Safex, près de 1.000 participants

La 21ème édition du Salon international du Bâtiment, des Matériaux de construction et des travaux publics (Batimatec 2018), auquel prennent part près de 1.000 participants dont plus de 400 étrangers, a ouvert ses portes dimanche soir au palais des expositions des Pins maritimes d'Alger (Safex).

Le salon a été inauguré par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar ainsi que les ministres des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, du Commerce Said Djellab, des Ressources en eau, Hocine Necib et de la Culture, Azzeddine Mihoubi, du wali d'Alger Abdelkader Zoukh, en présence des cadres du secteur et de représentants du corps diplomatique.

Cette manifestation de cinq jours (du 22 au 26 avril) sera axée cette année sur les thèmes de l'innovation, la transition numérique, l'éco-construction et l'industrie des matériaux de construction avec comme axe majeur la promotion de la production locale dans l'objectif de satisfaire le marché national.

Elle sera ainsi une occasion pour les industriels, producteurs et concepteurs de produits, matériaux et procédés en lien avec le secteur du bâtiment et la construction, les architectes, experts et technologues des services, les investisseurs et porteurs de projets ainsi que les financiers d'échanger leurs expériences en la matière et de conclure des accords de coopération et de partenariat.

«Nous venons de visiter les différents stands su salon et à chaque stand j'ai insisté sur la nécessité de développer des partenariats avec les entreprises étrangères participantes», a déclaré M. Temmar à la presse en réitérant la détermination du Gouvernement à encourager la production nationale et à réduire l'importation.

Il a notamment salué l'engagement de plusieurs entreprises publiques, dont Cosider, dans la production de matières premières jusque-là importées, en insistant sur l'importance de relever le défi de la qualité et sur la pratique de prix concurrentiels.

Il a également invité les participants locaux à tirer profit des nouvelles technologies dans le secteur, exposées par les entreprises étrangères lors du salon.

Des journées techniques, des conférences, des ateliers, des rencontres B2B et des concours seront organisés en marge de ce salon, organisé par La société Batimatec Expo et la Safex sur une superficie de 44.000 m2.

Les organisateurs s'attendent à accueillir quelque 20.000 visiteurs durant ce rendez-vous qui, en plus des entreprises algériennes, enregistre la participation d'entreprises allemandes, belges, chinoises, espagnoles, finlandaises, françaises, italiennes, libanaises, omanaises, polonaises, portugaises, britanniques, égyptiennes, émiraties, qataries, tunisiennes et turques.