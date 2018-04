Réunion mondiale des femmes ministres des Affaires étrangères en septembre

Une réunion des femmes ministres des Affaires étrangères du monde sera tenue au Canada, au mois de septembre prochain, pour des "conversations très constructives", a annoncé dimanche la cheffe de la diplomatie canadienne Chrystia Freeland.

Intervenant en marge d'une réunion avec ses homologues - hommes - du G7 (Etats-Unis, France, Japon, Royaume-Uni, Allemagne et Italie), MM Chrystia Freeland, a indiqué que la rencontre qui sera co-organisée avec la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini, aura lieu les 21 et 22 septembre, juste avant la prochaine Assemblée générale annuelle des Nations unies prévue à New York.

La cheffe de la diplomatie canadienne, a déjà convié ce weekend, à Toronto, les femmes qui dirigent la diplomatie du Ghana, de l'Equateur, du Panama, de la Jamaïque, du Guatemala, de Colombie et de Croatie. "Nous sommes sûres qu'une telle initiative donnera lieu à des conversations très constructives", a-t-elle déclaré. APS