L’Espagne exige la libération immédiate des prisonniers politiques sahraouis détenus dans les prions marocains

Le parlement de Navarre (Espagne) a approuvé une déclaration institutionnelle dans laquelle il a réitéré sa solidarité avec les prisonniers politiques sahraouis détenus dans les prisons marocaines et exigé leur libération immédiate, a indiqué lundi cette institution, tout en dénonçant toutes les procédure judicaires ainsi que tous les procès politiques qu’ont mené les autorités marocaines contre la population sahraouie.

Dans sa déclaration, le parlement de Navarre fait appel à la MINURSO (Mission des Nations unies pour le référendum au Sahara occidental) et également à l'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU, Horst Kohler pour veiller au strict respect du droit international en ce qui concerne le traitement des prisonniers ainsi que le respect du droit international humanitaire.

Par ailleurs, le parlement de Navarre a dénoncé «la violation continue des droits de l'Homme dans les territoires occupés du Sahara occidental et la situation des prisonniers politiques sahraouis dans toutes les prisons au Maroc et au Sahara occidental occupé».

Le mouvement espagnol solidaire avec le peuple sahraoui déterminé à accompagner la population sahraouie dans sa lutte pour l'indépendance organisent des activités diverses afin de mettre plus de visibilité sur ce conflit qui dure depuis plus de 42 ans et dénoncer les violations systématiques des droits de l’Homme par l’occupant marocain. Dans ce cadre, la cinéaste espagnole Laura Sipan présentera mardi à la cinémathèque de Saragosse son documentaire intitulé «Soukeina» tourné au Sahara occidental.

Ce film a pour titre le nom d’une femme sahraouie disparue et incarcérée pendant dix ans dans une prison clandestine au Maroc et qui devient ensuite, une activiste des droits de l’Homme. Laura Sipan a indiqué que des centaines de personnes ont disparu depuis l’invasion militaire marocaine du Sahara occidental.

D’autres associations espagnoles solidaires avec la cause sahraouie s'activent ces jours ci également pour peaufiner le programme «Vacances en paix» destiné aux enfants sahraouis. Des courses de charité, des concerts, et d’autres activités artistiques et culturelles sont organisées afin de collecter les fonds nécessaires pour garantir plein succès au programme précité. APS