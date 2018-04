Appel aux banques à financer les projets agricoles et les industries de transformation

Le Secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), Mohamed Alioui a appelé, lundi à Alger, les banques nationales à intensifier le financement des projets agricoles au profit des agriculteurs et à accorder un plus grand financement aux investisseurs dans le domaine de la transformation afin d'augmenter la production nationale et réaliser l'autosuffisance alimentaire.

Intervenant lors des assises nationales de l'agriculture, organisées par le ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika sous le thème "l'Agriculture au service de la souveraineté nationale", M. Alioui a plaidé pour la création d'un fonds de garantie des crédits agricoles englobant le financement des industries de transformation, notamment dans les zones d'activités agricoles, en vue de créer une synergie entre les secteurs de l'agriculture et de l'industrie et réduire la facture d'importation, et partant réaliser des revenus supplémentaires en devises fortes à travers l'exportation.

Soulignant la nécessité de trouver une solution à la problématique de l'octroi des actes de concession au profit des agriculteurs, d'élargir leur adhésion à la Caisse nationale des non salariés (CANSNOS) et de doter les exploitations agricoles situées dans les zones enclavées d'équipements de l'énergie solaire, le SG de l'UNPA a appelé à mettre fin au détournement des terres agricoles au motif de projets publics d'intérêt général, affirmant qu'il n'y a pas d'intérêt général au détriment de la sécurité alimentaire du peuple algérien.

Dans ce contexte, M. Alioui a prôné la promotion du produit local et sa protection de l'importation et la concurrence étrangère, ainsi qu'à la poursuite des efforts visant la protection de la richesse végétale et animale des dangers et de la sècheresse, outre l'inscription de certains fléaux comme catastrophes majeures afin d'améliorer les méthode de lutte et de prévention.

En outre, le SG de l'UNPA a appelé à l'annulation du recouvrement avec effet rétroactif des redevances agricoles et à son application dés le début de l'attribution des actes de concession, autrement dit depuis 2010 et non 1987.

Par ailleurs, M. Alioui a proposé l'affectation des terrains au profit des propriétaires de minoteries et de laiteries et leur dotation en matière première produite localement et non importée, la réduction des importations de la poudre de lait et des céréales en vue de protéger l'économie nationale de la dépendance à l'extérieur et à l'octroi d'incitations aux investisseurs dans le secteur agricole dans le Sud, le soutien aux prix de transport des produits agricoles du Sud vers le Nord et inversement.

Fustigeant le phénomène de contrats de partenariat notariés donnant 99% à l'investisseur contre 1% au profit de l'agriculteur, M. Alioui a appelé les autorités à intervenir en vue d'interdire ces contrats et protéger les droits des agriculteurs.

Sur un autre registre, M. Alioui a salué la constitutionnalisation de la protection des terres agricoles et les efforts de l'Etat en faveur des agriculteurs ainsi que les différentes actions de soutien et d'incitation dont a bénéficié le secteur agricole au titre des programmes du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qualifiant le message du chef de l'Etat à l'occasion des assises nationales de l'agriculture de "programme pratique pour développer le secteur et le remettre au coeur de l'économie nationale".

Les agriculteurs valorisent les programmes et mesures du président de la République pour le soutien du secteur

Par ailleurs et dans un message adressé au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, lu en leur nom par le président de la Chambre de l'agriculture de la wilaya de Ghardaïa, Rabah Ould Hadar, les agriculteurs ont salué les efforts et le soutien du président de la République au secteur agricole à travers les différentes mesures qu'il a prises au profit de l'agriculture et de ses principaux acteurs, à leur tête les agriculteurs.

Qualifiant les assises nationales de l'agriculture de "tribune importante pour les agriculteurs dans l'histoire de l'Algérie", M. Ould Haddar a indiqué que le succès de la politique de paix et de réconciliation nationale est un acquis majeur pour le secteur agricole au sens où cette politique a permis le rétablissement de la paix et la sécurité et partant, le retour des agriculteurs à leur terres, qu'ils ont été contraints d'abandonner en raison de la décennie noire, pour relever le défi de l'autosuffisance alimentaire.

Il a mis en exergue, dans ce sens, les différents programmes de soutien et d'encouragement initiés par le président de la République au profit du secteur, notamment les programmes de lutte contre la désertification, de réhabilitation des villages et de développement rural qui ont permis le repeuplement des zones rurales et l'exploitation des terres.

Il s'est félicité en outre de l'opération d'octroi des actes de concession aux agriculteurs, notamment les jeunes leur permettant de relever le défi de la relance du secteur et la promotion du produit local afin de réaliser l'autosuffisance alimentaire, mettant en avant la réhabilitation du secteur au sein de l'économie nationale en contribuant à sa diversification ainsi que la réduction de la dépendance aux hydrocarbures et à l'importation.

M. Ould Haddar s'est engagé, au nom des agriculteurs, à poursuivre le travail et à intensifier les efforts en vue de garantir les besoins du citoyen au niveau local et s'orienter vers l'exportation pour augmenter les revenus de l'Etat en devises fortes. (APS)