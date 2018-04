Coupe d’Algérie : le GSP dernier qualifié pour les quarts de finales

Le GS Pétroliers a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe d’Algérie de basketball sans devoir à disputer le restait du dernier 8es de finale face au WO Boufarik qui devait avoir lieu ce mardi à la salle Staouéli.

C’est finalement sans jouer que le GSP accède en quart de finale. Présente à la salle de Staouéli, la formation du WOB a décidé de ne pas poursuivre le match en guise de protestation contre la décision de la Fédération algérienne de basketball (FABB) qui avait décidé de terminer le match à huis clos.

Pour rappel, la fête a été complètement gâchée, le 16 mars dernier, lors de ce classique du basketball algérien, disputé à la salle Harcha Hacène. Dan un premier temps, le match a été retardé de plus d’une heure suite aux agissements des supporteurs en tribune. Une fois la partie commencée, cette dernière a été interrompue à de nombreuses reprises à cause du comportement irresponsable des pseudos supporters présents dans les gradins. Ces énergumènes ont mis en danger les joueurs des deux formations en lançant des projectiles sur le parquet de l’enceinte sportive lors que les Pétroliers avaient la main mise sur le match (60-44).

En quarts de finale, le GSP, tenant du trophée, donnera la réplique à l’IRB Bordj Bou Arreridj dans une affiche qui promet. Concernant les autres rencontres, elles seront également très intéressantes à suivre et mettront aux prises : US Sétif - NB Staouéli, NA Husseïn-Dey - OS Bordj Bou Arréridj et CRB Dar El-Beïda - PS El-Eulma.