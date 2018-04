L’UE a eu des explications "sur les mesures de réduction des importations"

Le ministre du Commerce, Said Djellab, a affirmé mardi, en marge d'une réunion sur les exportations hors-hydrocarbures, que des explications ont été données aux partenaires européens quant aux mesures provisoires prises par l'Algérie pour réduire ses importations face aux difficultés financières.

«Nous avons bien expliqué à nos partenaires de l'Union européenne, avec qui nous avons une relation stratégique, que nous traversons une période très difficile sur le plan financier et particulièrement au niveau de la balance commerciale et celle des paiements, et qu'il s'agit aussi d'une période transitoire », a précisé M. Djellab .

« Il a été expliqué à l'UE qu'il s'agissait d'une période difficile et que nous sommes, donc, obligés de regarder de très prés nos importations , a-t-il déclaré.

Il a également été expliqué aux partenaires européens de l'Algérie qu'il s'agissait d'une «période transitoire qui permettra à l'Algérie de diversifier son économie et de ne pas dépendre uniquement des hydrocarbures» a-t-il soutenu.

Dans ce sens, il a considéré que «le principe de partenariat implique qu'il y ait une compréhension».

Et d'ajouter: «Nous sommes prêts à dialoguer et nous avons instauré un dialogue et nous espérons que nos partenaires participent avec nous dans cette transition économique».