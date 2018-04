Le commandant Smaïl Doussane enterré à Blida

La dépouille du Commandant de bord de l’avion militaire qui s’est écrasé à l’aéroport de Boufarik le 11 avril dernier, Doussane Smaïl, a été inhumée mardi après-midi, à Blida en présence d’une foule nombreuse.

L’enterrement a eu lieu au cimetière de la cité du 13 mai, au centre ville de Blida et a été marqué par la présence des autorités militaire et civil venues lui rendre un dernier hommage.

Une forte délégation militaire conduite par le général-major, Djebouri Hassan, adjoint du chef de la 1ère région militaire, été présente à l’enterrement, ainsi que M. Djamel Kaouane, ministre de la communication et M. Mostefa Layadhi, wali de Blida et de nombreux citoyens, proches et anonymes.

" Nous sommes ici pour nous incliner devant la mémoire du défunt et exprimer notre solidarité à la famille en cette douloureuse circonstance" a indiqué M. Kaouane dans une déclaration à la presse.

Dans une oraison funèbre prononcée à l’occasion, le Colonel Djillali Chekikene, inspecteur régional chargé de la communication et de l’orientation, au niveau de la 1ère région militaire, a souligné les qualités humaine et professionnelle du défunt.

Il a rappelé le parcours du défunt et énuméré les différentes responsabilités qu’il a eu à assumer grâce à son sérieux et son application dans son travail, et a salué " son comportement exemplaire" sur son lieu de travail et à l’extérieur.

L’ensemble des présents à l’enterrement, proches, voisins ou amis, ont souligné, la modestie du défunt et son application au travail.

Pour le maire de la commune Ouled Yaïch, M. Mustapha Derbal, qui a connu de près le défunt " il était un homme vertueux qui a servi son pays avec abnégation et qui n’hésitait pas à aider tous ceux qui étaient dans le besoin".

"Il était très modeste, sérieux dans son travail et estimé de tout le monde" assure, visiblement affecté, Bouaamra Mohamed, ami et collègue du défunt qui a travailler avec lui pendant 17 ans. "C’est une perte pour toute l’Algérie" a-t-il ajouté.

Khaled Doussane et Hichem, cousin et neveu du défunt, très affectés par sa disparition, ont, eux aussi, rappelé ses " qualités humaines". " Il était tout le temps souriant et ne causait jamais de tort à personne" ont-ils assuré.

Le défunt, décédé dans le crash de l'avion militaire qui s'est écrasé près de l'aéroport de Boufarik le 11 avril, a laissé derrière lui une veuve et 3 filles, dont l’aînée est âgée de 14 ans et la cadette de 5 ans.