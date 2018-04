Mise en service du réseau de gaz naturel dans la capitale de l’Ahaggar

Moment historique que celui vécu, mardi, par la population de Tamanrasset. Le réseau public de distribution du gaz naturel dans la capitale de l’Ahaggar a été mis en service i par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui.

La cérémonie symbolique, à laquelle a également assisté le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a été organisée au niveau d’un des foyers du quartier Tafsit, au chef lieu de wilaya.

La ville de Tamanrasset est ainsi alimentée en gaz naturel via un réseau de distribution de 365 km, totalisant 16.558 branchements et 2.200 clients actuellement raccordés, selon les données de la société de distribution (Sonelgaz).

Sur site, le ministre de l’Energie a donné des instructions aux responsables de Sonelgaz pour intensifier les campagnes de sensibilisation à une plus large exploitation par les citoyens du gaz naturel.

Une présentation a été faite à la délégation ministérielle sur la distribution du gaz naturel à travers la wilaya de Tamanrasset ou est enregistré actuellement un taux de couverture de 42 %.

Le nouveau projet d’approvisionnement de Tamanrasset en gaz naturel s’appuie sur un réseau de transport de 539 km depuis la région d’In-Salah (Nord de la wilaya).

Retenu dans le cadre du fonds de développement des régions du Sud, il est attendu du projet des retombées importantes sur le développement de la wilaya.

Des retombées aux plans socioéconomique et environnemental, avec une économie de carburant (gasoil) jusque-là utilisé pour le fonctionnement des centrales électriques et des six stations de pompage du mégaprojet de transfert de l'eau In-Salah/ Tamanrasset, la réduction des émanations de CO2, et l’impulsion de l’investissement et du développement local, a-t-on expliqué.