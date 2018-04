Tunisie: Le Forum économique africain tient ses travaux mardi et mercredi à Tunis

La capitale tunisienne a pris le pari d'oragniser le Forum économique de l’Afrique du 24 au 25 Avril 2018 . Avec un principal objectif qui est de débloquer les échanges économiques et commerciaux interafricains qui ne dépassent pas actuellement 13% pour l’ensemble du continent.

Le forum a vu la participation de 800 acteurs économiques africains venant de 38 pays du continent, venus des deux secteurs privé et public, et d’environ 140 hauts dirigeants.

Selon Radhi Meddeb, commissaire général de la manifestation, «ce forum ambitionne principalement de renforcer les édifices d'un partenariat solide entre la Tunisie et son continent outre la création de richesses communes la Tunisie espère récupérer son positionnement stratégique par rapport à ces marchés».

Les autorités tunisiennes regrettent fortement la non-contribution de la Tunisie dans l'édification des différents groupements économiques en Afrique, à l'instar du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), a-t-il poursuivi.

Dans ce sens, l'adhésion de la Tunisie au COMESA serait annoncée en marge de ce forum tandis que l'officialisation de cette adhésion est prévue durant le prochain sommet du COMESA en présence des chefs d'Etats et chefs des gouvernements en juin 2018.

«Outre des liaisons aériennes récemment déclenchées avec la Guinée et le Bénin, de nouvelles lignes directes viennent de voir le jour avec trois pays, à savoir le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Ghana, pour ainsi porter à 10 le nombre total de ces liaisons aériennes», s'est félicité le ministre tunisien du Commerce Omar Behi.

Des secteurs clé et vitaux reflètent «la profondeur des besoins des populations africaines, en l'occurrence, les constructions et travaux publics, les services, les technologies de la communication, l'agriculture, l'industrie alimentaire, la santé, l'enseignement supérieur et les industries pharmaceutiques», a précisé le ministre.

Sur l'ensemble des exportations de la Tunisie, 2,2% sont dirigées vers l'Afrique