Syrie : un marché à Damas attaqué par des terroristes causant des victimes

Des tirs de mortier menés par des terroristes, ont fait un bilan de cinq 5 morts et de 22 personnes blessées. Dans une attaque qui a ciblée un marché populaire dans le quartier de Nahr Eicha à Damas, selon une source du commandement de la police citée par l'agence SANA.

La source a ajouté que les réseaux terroristes déployés dans le sud avaient aussi tiré deux obus de mortier sur les quartiers de Midane et Zahira, y causant des dégâts matériels. Déclenché en 2011, le conflit en Syrie a fait plus de 350.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.