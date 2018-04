Un Salon des produits "made in Algéria" au Niger

Un Salon spécifique des produits algériens sera organisé du 26 avril au 02 mai dans la capitale nigérienne Niamey, auquel le ministre du Commerce Said Djellab assistera jeudi à la cérémonie d’ouverture, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

L’Algérie sera présente dans cette manifestation économique à travers 43 entreprises, dont 14 du secteur public et 29 entreprises privées, ajoute la même source.

Lesdites entreprises sont reparties sur plusieurs secteurs d’activités à savoir l’industrie agro-alimentaire, les produits pharmaceutiques et les équipements médicaux, l’électricité, les produits électroniques et électroménagers, la mécanique, les produits cosmétiques, les matériaux de construction et les textiles, a précisé la même source.

Il est également programmé en marge de ce salon, une conférence qui sera animée par les représentants de l’Agence nationale du commerce extérieur et ceux de la Chambre algérienne du Commerce et de l’industrie (CACI).

Des rencontres entre les opérateurs économiques algériens et leurs homologues nigériens seront également au menu de cet évènement, afin de renforcer les échanges commerciaux, notamment l’exportation des produits algériens vers le Niger, a noté le communiqué.