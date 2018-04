2.700 propositions formulées pour l’enrichissement de l’avant projet de loi relative aux collectivités territoriales

Pas moins de 2.700 propositions ont été formulées pour l’enrichissement de l’avant projet de loi relative aux collectivités territoriales, a indiqué mercredi à Constantine, Abderrahmane Seddini, représentant du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

S’exprimant lors d’un point de presse en marge d’une rencontre régionale portant "l’enrichissement de l’avant projet de loi sur les collectivités territoriales", le même responsable a précisé que ces propositions émanant des différentes parties concernées, élus et cadres locaux, universitaires et société civile également reflètent la démarche "consultative et participative" adoptée pour l’enrichissement de cet avant projet de loi.

Abordant la question du regroupement régional, M. Seddini a précisé que trois aspects feront l’objet de consultation et d’échange au titre de cette rencontre régionale, organisée sous forme d’ateliers de travail traitant de la gouvernance locale, la revalorisation de la ressource économique et l’intégration de la dimension aménagement du territoire dans la gestion des villes et des grands ensembles urbains.

"Le passage vers la gestion par objectifs" figure parmi les "nouveautés" à intégrer dans l’avant projet de loi relative aux collectivités territoriales, a souligné M. Seddini, précisant que cette future loi devra "renforcer les prérogatives des Assemblées élues en consolidant davantage l’articulation de la relation élu- administration pour un meilleure ancrage du principe de la décentralisation".

Dans ce sens, le représentant du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a indiqué que l’avant projet de loi relative aux collectivités locales vise à "approfondir et élargir l’activité décentralisée pour une meilleure efficacité sur le terrain."

L’avant projet de loi relative aux collectivités territoriales a pour objectif de promouvoir les prérogatives des cadres et élus locaux pour permettre un exercice en toute "aisance et responsabilité".

Seize wilayas ont pris part à cette rencontre. APS