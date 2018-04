Gaïd Salah reçoit le Commandant de l’AFRICOM

Le général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat Major de l’Armée nationale populaire (ANP) a reçu en audience mercredi au siège de l’Etat-major de l’ANP, le général Thomas Waldhausser, Commandant de l’AFRICOM, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Lors de cette rencontre, "les deux parties ont eu des discussions, qui ont porté sur l’état de la coopération militaire entre les deux pays, et ont échangé les analyses et les points de vue sur les questions d’intérêt communs", précise le communiqué.

Ont pris part à cette rencontre des officiers généraux du MDN et de l’Etat-major de l’ANP, les membres de la délégation militaire américaine ainsi que l'ambassadeur des Etats Unis à Alger, John Desrocher.

Lors de cette audience, le général Thomas Waldhausser a tenu à présenter ses condoléances au général de corps d’Armée, Gaïd Salah suite au crash de l'avion militaire, survenu le 11 avril dernier à Boufarik (Blida), faisant 257 morts, dont dix membres de l'équipage

A l'issue de la rencontre, les deux parties ont échangé des cadeaux symboliques et le général Thomas Waldhausser a signé le livre d'or de l'Etat-major de l'ANP.

Et reçu par le Premier ministre Ahmed Ouyahia

Effectuant une visite de travail en Algérie, le Général Thomas D. Waldhauser, Commandant de l'Africom a été également reçu par le Premier ministre Ahmed Ouyahia, indique un communiqué des services du Premier ministre.

L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, précise la même source.

Auparavant, le général Waldhauser a été reçu par M. Messahel.

A l'issue de cette audience, Il a affirmé que sa visite en Algérie était une "bonne opportunité" pour discuter directement avec les dirigeants algériens des préoccupations communes en matière de défense et de sécurité.

De son côté, M. Messahel a indiqué que ce genre de rencontres permet de faire des analyses et échanger les expériences en matière de sécurité, notamment au plan régional, ajoutant que cette réunion a été "très utile et fructueuse" pour l'Algérie et pour les Etats-Unis d'Amérique.

