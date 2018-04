Adhésion de 148 artistes algériens établis en France à l'ONDA

Cent quarante-huit (148) artistes algériens établis en France ont, récemment, adhéré à l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (ONDA), a indiqué mercredi à Alger le Directeur général de l'Office, Sami Bencheikh El Hocine.

"Cette adhésion intervient à la faveur de la campagne de sensibilisation lancée récemment par l'ONDA à Paris, en direction de la communauté artistique algérienne établie en France, notamment les propriétaires des droits voisins, à savoir les musiciens et chanteurs, soulignant que ces derniers "ont une grande production et des oeuvres présentées en Algérie, c'est pourquoi ils sont en droit de bénéficier de leur exploitation", a déclaré M. Bencheikh lors d'une rencontre organisée par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du livre et des droits d'auteur et celle de la propriété intellectuelle (23 et 26 avril), en présence de cadres de la police et nombre d'artistes.

Par ailleurs, le Directeur de l'ONDA a indiqué que l'Office qui compte "21.000 membres" et 17 bureaux (branches) à travers le territoire national, verra dans les "prochaines semaines", l'ouverture d'autres bureaux à Bechar, Jijel et Oum El Bouaghi, puis Tébessa et Tamanrasset. APS