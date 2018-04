Pluies diluviennes au Burundi : près de 1900 maisons démolies ou endommagées

Près de 1 900 maisons ont été détruites ou endommagées par de fortes pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours sur certaines localités de la commune de Mutimbuzi au Burundi, a rapporté l'agence de presse burundaise.

La plateforme provinciale de prévention des risques et catastrophes dans la province burundaise de Bujumbura et celle de la commune de Mutimbuzi de la même province (ouest du pays), ont annoncé mercredi que "les résultats provisoires font état de 1 136 maisons détruites, de 750 maisons inondées, de plus de 500 ha de cultures diverses inondées et endommagées et de six classes dont les toitures ont été emportées par des vents violents", selon la même agence.

Tout cela s'est passé dans les localités de Maramvya, de Kirekura, de Rubirizi et de Gatumba, celle-ci comptant à elle seule 675 maisons démolies et 650 autres inondées.

Un enfant a été aussi emporté par ces pluies diluviennes et un autre a été blessé par l' effondrement du mur d'une maison suite à ces pluies.

Il a été rapporté que l'heure est à la pulvérisation des maisons et des lieux d'aisance pour se prévenir contre les maladies, une £uvre qui est en train d'être exécutée par la branche de la Croix Rouge du Burundi. APS