La Reine Elizabeth écarte Tony Blair d’une distinction prestigieuse

Onze (11) ans après avoir quitté ses fonctions de premier ministre du gouvernement britannique, le travailliste Tony Blair reste simplement Mr Blair, plutôt que « Sir Tony ».

Et pour cause, la Reine Elizabeth d’Angleterre a retiré son nom de la liste des lauréats de l’Ordre des Chevaliers de la Jarretière, le plus ancien et plus prestigieux Ordre de la Chevalerie royale britannique.

Tous les anciens premiers ministres Britannique ont reçu cette haute distinction, sauf Tony Blair écarté pour son rôle dans la guerre en Irak, explique Boudjemaâ Selimia, correspondant de la radio Chaine 3 à Londres.