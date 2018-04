Un séminaire sur les œuvres universitaires en juillet prochain

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Abdelkader Hadjar, a annoncé, jeudi à Médéa, la tenue, au mois de juillet prochain, d’un séminaire sur les œuvres universitaires, dans le cadre des préparatifs de la rentrée universitaire 2018/2019.

« Un séminaire consacré aux œuvres universitaires sera organisé, début juillet prochain, et devrait aboutir sur des mesures nouvelles et importantes susceptibles de contribuer à l’amélioration des conditions de scolarisation et de prise en charge de la communauté estudiantine », a déclaré, le ministre, lors de la cérémonie de remise de clefs de 70 logements au profit d’enseignants de l’université Yahia Fares.

En sus de l’examen des conditions d’accueil, d’hébergement, de restauration et de transport des étudiants, le séminaire sera mis à profit, selon M. Hadjar, pour "apporter des solutions" à certains problèmes auxquels est confronté le secteur des œuvres universitaires.

M. Hadjar, qui avait inauguré, dans la matinée, le nouveau hall technologique, sis au pôle universitaire de Médéa, s’est déplacé sur le site du campus universitaire d’Ouzera où il a donné des instructions fermes en vue de la livraison, avant la rentrée de septembre, d’une partie des blocs d’hébergement.

L’entreprise en charge de ce projet de livrer s’est engagée, en présence du ministre, de livrer, courant août prochain, deux mille lits, en attendant l’achèvement, d’ici quelques mois, de deux mille autres lits.

Interrogé, en marge de sa visite, sur le devenir de la cité universitaire "Hassan Benmouloud", situé à la périphérie nord de Médéa, qui fait face à un problème de glissement de terrain, le ministre a indiqué qu’une commission technique a été mise sur pieds par les autorités locales afin d’expertiser l’ensemble du site.

Le ministre a estimé que son département n’hésitera pas un seul instant à faire évacuer cette résidence universitaire, si les conclusions du rapport d’expertise en recommande la fermeture et transférer ces occupants vers une autre résidence. APS