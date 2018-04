Libye : l'UE réaffirme son soutien à la mise en oeuvre du plan d'action des Nations unies

L'Union européenne (UE) a réitéré jeudi son soutien à la mise en oeuvre du plan d’action des Nations unies pour la Libye en vue de la reprise d’un processus politique sans exclusive pris en main par les Libyens sous l’égide de l’ONU.

"La Haute représentante et vice-Présidente Mogherini (...) a réitéré le plein soutien de l'UE au travail du représentant spécial des Nations unies dans la mise en oeuvre du plan et dans ses efforts pour aider les Libyens à réaliser l'unité et la réconciliation dans leur pays", ont indiqué les services diplomatiques de l'UE dans un communiqué publié à l'issue d'une rencontre, à Bruxelles, entre Federica Mogherini et Ghassan Salamé.

Lors de cette rencontre, le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la Libye a informé la chef de la diplomatie européenne des "derniers développements et de la situation actuelle en Libye".

La rencontre a permis à Salamé et Mogherini de discuter, notamment de "la mise en £uvre du plan d'action en quatre points de l'ONU pour la Libye", a-t-on ajouté.

Le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la Libye et la chef de la diplomatie européenne ont souligné, à l'occasion, la "coopération fructueuse" entre l'ONU et l'UE en faveur de la Libye et de son peuple.

Ils ont abordé la coopération entre l'UE et l'ONU sur les questions humanitaires, la nouvelle Constitution libyenne, la préparation de la conférence nationale destinée à réintégrer tous les acteurs sur l’échiquier libyen, et les élections parlementaires et présidentielle prévues avant la fin de l'année 2018.

Le 20 septembre dernier, le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la Libye, Ghassan Salamé a présenté, lors d'une réunion de haut niveau à New York, un plan d'action visant à rétablir la stabilité dans le pays et mettre en £uvre l’Accord politique libyen.

Le plan s'est fixé pour objectif l’appui à une transition dirigée par les Libyens qui débouchera sur une gouvernance stable, unifiée, représentative et efficace, dans le cadre de l’Accord politique, jugé par les Nations unies "seul cadre viable pour mettre un terme à la crise politique en Libye". APS