Adhésion de dix ministères et de trois wilayas au programme de récupération du papier

Dix ministères et de trois wilayas ont adhéré au programme de récupération du papier, a-t-on appris jeudi à Mascara de la chef de département soutien à la gestion des déchets à l’Agence nationale des déchets.

"Dix ministères et les wilayas de Guelma, Blida et Mostaganem ont adhéré, jusqu’à ce jour, au programme élaboré par le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables portant sur la récupération du papier de bureau", a indiqué Madoui Soumaya lors d'une journée d’information sur la valorisation et le recyclage des déchets, signalant qu'en fin 2014, pas moins de 150 tonnes de papier ont été récupérées.

L’Agence nationale des déchets "£uvre actuellement à augmenter le nombre d’adhérents au programme pour toucher tous les ministères et les wilayas avant fin 2019, en adoptant un système incitatif pour augmenter la quantité du papier récupéré et son recyclage", a-t-elle souligné.

La base numérique de la bourse des déchets, créée par le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables comme intermédiaire entre les producteurs des déchets et les entreprises spécialisées dans la récupération, a permis depuis sa création de réaliser huit opérations d’échange entre opérateurs, a ajouté Madoui Soumaya.

"Il est attendu l’augmentation de leur nombre à la faveur des actions de sensibilisation menées au profit des opérateurs à travers les wilayas du pays", a-t-elle déclaré à ce propos.

Le directeur de l’entreprise de gestion des centres d’enfouissement technique de la wilaya de Mascara, Safir Zoheir, a souligné que cette entreprise a réussi, en collaboration avec des entreprises de jeunes spécialisées dans le tri, à récupérer 290 tonnes de déchets l’année dernière et 118 tonnes dans les premiers mois de 2018, "une quantité jugée faible, mais en évolution permanente".

Les opérations de récupération, menées actuellement par son entreprise, "axent plus sur la protection de l’environnement et la durée de pérennité des CET et des décharges contrôlées dans la wilaya qui accueillent annuellement 200.000 tonnes de déchets dont 62 % organiques, que sur le critère de rendement", a-t-il dit.

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Mascara, Miloud Kouchache, a mis l'accent sur l’importance de la récupération et du recyclage des déchets comme activité économique, d’où la tenue de cette journée d’information sur cette activité. APS