Sommet historique des présidents des deux Corées : un dialogue «franc et sincère »

Impensable, il y a à peine quelques mois, ils l’ont fait ce vendredi. Les deux dirigeants des deux Corés se sont réunis le temps d’un sommet historique.

Kim Jong Un s’est dit submergé par l’émotion après avoir franchi la ligne de démarcation en béton, devenant ainsi le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la guerre de Corée (1950-1953).

Le leader nord-coréen, Kim Jong Un, et le président sud-coréen, Moon Jae-in, ont discuté de la dénucléarisation et de la paix sur la péninsule lors de leur sommet, a annoncé le porte-parole de la présidence sud-coréenne Yoon Young-chan.

«Les deux dirigeants ont eu un dialogue sincère et franc au sujet de la dénucléarisation et de l'établissement d'une paix permanente sur la péninsule coréenne et du développement des relations intercoréennes», a-t-il dit, en annonçant par ailleurs que les épouses des deux hommes participeraient au banquet organisé à l'issue du sommet.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président sud-coréen Moon Jae-in étaient réunis vendredi pour un sommet historique après une poignée de main hautement symbolique sur la Ligne de démarcation militaire qui divise la péninsule.

«Je suis heureux de vous rencontrer», a lancé M. Moon Jae-in à son homologue tout sourire. Celui-ci a alors franchi la ligne de démarcation en béton, devenant le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la guerre de Corée (1950-53).

A l'invitation de M. Kim, les deux dirigeants ont brièvement marché du côté nord-coréen de la frontière avant de se rendre à pied à la Maison de la paix, une structure de verre et de béton située dans la partie sud du village de Panmunjom, où fut signé l'armistice.

«Je suis venu ici déterminé à donner un signal de départ, au seuil d'une histoire nouvelle», a déclaré M. Kim au début du sommet, se déclarant «inondé par l'émotion». Il a fait le vœu de garder «un état d'esprit franc, sérieux et honnête».

M. Kim propose de visiter Séoul «à tout moment»

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré au président sud-coréen Moon Jae-in qu'il était prêt à lui rendre visite à Séoul «à tout moment» en cas d'invitation, a ajouté le porte-parole du chef de l'Etat sud-coréen.

M. Kim a tenu ces propos avant le début de leur sommet dans la Zone démilitarisée qui divise la péninsule.

M. Moon a dit à son visiteur qu'il pourrait lui «montrer des choses bien meilleures que celles-ci si vous venez à la Maison bleue», la présidence sud-coréenne, a dit le porte-parole. «Vraiment?», a répondu M. Kim. «J'irai à la Maison bleue à tout moment si vous m'invitez».