Tiaret : mort de trois membres d’une même famille suite aux inondations

Trois membres d’une même famille dont deux enfants sont morts après avoir été emportés par les eaux de l’Oued en crue, dans la commune d'Ain Bouchekif (wilaya de Tiaret), suite aux fortes pluies enregistrées depuis mercredi, a-t-on appris jeudi auprès du groupement territorial de la gendarmerie nationale.

La même source a indiqué que les trois victimes sont mortes noyées à bord de leur véhicule emporté par les crues de l’oued. Il s’agit du père âgé de 60 ans, d’une fillette de 11 ans et d'un nourrisson de 2 ans. Deux autres enfants ont été secourus.

Les services de la protection civile de la wilaya, qui sont intervenus mercredi soir pour rechercher ces victimes portées disparues ont retrouvé les corps du père et de sa fille. Celui du nourrisson a été retrouvé la mi-journée de jeudi, a-t-on ajouté.

Les mêmes services ont enregistré plus de 120 interventions depuis mercredi suite aux inondations qu’a connues la région, surtout les communes de Tiaret, Madna, Ain Bouchekif, Dahmouni, Frenda, Ain Dhab et Ain Kermis.

Ces interventions ont permis de sauver des dizaines d’automobilistes cernées par la crue des eaux et d'autres dont les voitures étaient en panne suite aux torrents ayant perturbé le trafic routier.

Les interventions des pompiers ont aussi permis de pomper des eaux dans des dizaines de maisons, d'édifices et de routes coupées par les torrents charriant pierres et troncs d’arbres, notamment dans la commune de Tiaret.

Les eaux d'un oued ont également inondé le tunnel à hai (quartier) «Regina» et la voie d’évitement de la RN 23 à hai Lalla El Abdia.

Les services de la gendarmerie nationale ont précisé que la plupart des routes dans la wilaya, bloquées provisoirement à cause des fortes pluies accompagnées de grêle, ont été rouvertes progressivement.

Le trafic routier reste toutefois difficile au niveau des chemins de wilaya (CW 3) entre les communes de Méghila et Sidi Hassni, CW 1 entre Meghila et Ammari (Tissemssilt) et CW 77 entre Zemala Emir Abdelkader et Ksar Chellala.