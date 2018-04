L'étiquetage des aliments indiquant le pays d'origine contribue au développement durable

Les produits alimentaires étiquetés en indiquant leur lieu d'origine apportent des avantages économiques et sociaux aux zones rurales et contribuent à leur développement, selon une nouvelle étude citée jeudi par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

L'indication de l'origine permettrait d'augmenter de jusqu'à 50% le prix du produit final, a précisé la FAO.

Dans le monde, la valeur marchande annuelle des produits alimentaires labellisés avec une indication géographique (IG) s'élève à plus de 50 milliards de dollars. De tels produits ont des caractéristiques spécifiques, des qualités ou encore ont réussi à se faire une réputation à partir de leur origine géographique.

L'étude Renforcer les systèmes alimentaires durables grâce à des indications géographiques, menée par la FAO et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), analyse l'impact économique de l'indication géographique dans quelques études de cas: le café colombien, le thé Darjeeling (Inde), le chou Futog (Serbie), le café Kona (Etats-Unis), le fromage Manchego (Espagne), le poivre de Penja (Cameroun)...

Dans ces cas, l'indication de l'origine a permis de considérablement augmenter le prix du produit final, avec une valeur ajoutée variant entre 20% et 50%. L'une des raisons est que les consommateurs identifient des caractéristiques uniques - à savoir le goût, la couleur, la texture et la qualité - chez les produits signalés par une indication géographique et, par conséquent, sont prêts à payer plus cher.