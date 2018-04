Constantine : 2 morts et 36 blessés dans un accident de la circulation

Deux (2) personnes ont trouvé la mort et trente six (36) autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu dans la nuit de jeudi à vendredi sur un segment de l’autoroute Est-Ouest traversant Constantine, a-t-on appris vendredi auprès des services de la protection civile.

L’accident s’est produit entre la région de Zouaghi et Ain S’mara suite au dérapage et puis le renversement d’un bus de transport des voyageurs assurant la liaison Souk Ahras-Sidi Bel Abbès, a précisé la même source détaillant que les victimes, âgées de 22 et 46 ans sont mortes sur place.

La même source a indiqué que les 36 autres personnes blessées, âgées entre 20 et 74 ans et souffrant de diverses blessures ont été évacuées vers le centre hospitalo-universitaire, CHU Benbadis, l’hôpital régional militaire et l’hôpital de la ville d’Ali Mendjeli après les premiers soins prodigués sur le lieu de l’accident.

Cinquante cinq (55) éléments de la protection civile, onze (11) ambulances et quatre (4) camions anti incendie ont été mobilisés pour apporter aide et assistance aux victimes a-t-on encore souligné indiquant que l’opération de secours a été supervisée par le wali de Constantine, le commandant du secteur opérationnel militaire, le commandant du groupement territorial de la Gendarmerie national et le directeur local de la protection civile.

L’opération de secours a nécessité la mobilisation de sapeurs pompiers de l’unité principale Mohamed-Cherif Benattalah, celle secondaire de Sissaoui Slimane, le poste avancé Kaddour Boumedous, et l’unité du secteur d’Ain S’mara, a-t-on encore ajouté concluant qu’une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer avec exactitude les causes de cet accident.