Ligue 1 - 28e journée : le NAHD en solo sur la 2e place, le MCA tombe à Bologhine

Le NA Hussein Dey s’est emparé seul de la 2e place du championnat national de Ligue 1 en allant battre l’ES Sétif (1-2), chez elle, ce vendredi en match avancé de la 28e journée. Dans l’autre partie, le MC Alger s’est également fait piégé par l’USM Bel Abbès (1-2).

Invaincu depuis vingt journées, le NA Hussein Dey continue sa belle série avec un succès retentissant glané du côté de Ain El Fouara. Les protégés de Bilel Dziri, qui ambitionnent de terminer la saison sur le podium, ont réussi à gagner à Sétif face à une équipe de l’ESS déjà en vacance (0-2).

Dans un stade du 8 Mai 1945 qui n’a pas fait le plein, le NAHD a pris l’avantage à la 27e minute par Gasmi. Profitant d’une boulette du gardien de but de l’ESS, Zeghba, le capitaine des Song et Or n’avait plus qu’à pousser le ballon dans une cage vide.

La deuxième réalisation des Nahdistes est intervenue cinq minutes après la pause grâce à Chouiter (50’). L’attaquant du NAHD a été à la conclusion d’une belle action collective permettant ainsi à son équipe de faire le break.

Pénalisée par le départ de son entraineur en chef, Abdelhak Benchikha, et par l’absence de pas moins de 6 joueurs clés, l’ESS a réussi à sauver l’honneur dans les dernières minutes en réduisant le score par Banouh (88’).

A la faveur de ce 3e succès de suite, le NAHD, inarrêtable depuis la 7e journée (10 victoires, 11 nuls), s’installe seul sur la 2e place du podium (48 pts), à deux petites longueurs du CS Constantine (50 pts), qui compte un match en moins.

Le doyen cale à nouveau

De son côté, le MC Alger a lui aussi été piégé sur ses terres par l’USM Bel Abbès, dans un match aux objectifs diamétralement opposés. Pour son retour au stade Omar Hamadi, le doyen avait en face de lui une bête blessée qui joue sa survie en Ligue 1, et pas que. En effet, l’entraineur de l’USMBA, Si Tahar Chérif El Ouazani, a décidé de courir un risque en alignant un onze complètement remanié en perspective de la finale de la Coupe d’Algérie, prévue ce mardi au stade du 5 Juillet 1962 face à la JS Kabylie.

Toutefois, ce qui ne devait être qu’une simple formalité pour le doyen s’est transformé en cauchemar. Après un quart d’heure de jeu, les visiteurs ont débloqué la situation par Metref (15’), à la stupeur générale.

Par la suite, les Vert et Rouge ont dû courir après légalisation pendant presque une mi-temps. Dix minutes après le retour des vestiaires, le MCA a bénéficié d’un penalty suite à une faute de main d’un défenseur de l’USMBA. La sanction a été transformée avec succès par Derrardja relançant ainsi la partie et son équipe. Toutefois, la joie des Mouloudéens a été de très courte durée, car les Belabessiens ont réussi à reprendre l’avantage, deux minutes plus tard, par l’entremise de Bouguettaya (59’).

Grâce à ce hold-up parfait, l’USMBA réalise une très bonne opération dans l’optique du maintien. La formation de la Mekra gagne une place et remonte de la 10e à la 9e position avec un total de 35 unités. Quant au MCA, il reste à la 4e place (44 pts). Néanmoins, il hypothèque ses chances de finir sur le podium.

La 3e et dernière rencontre de cette première partie aura lieu ce samedi avec en prime une belle affiche prévue au stade Omar Hamadi (16h00) entre l’USM Alger et le MC Oran.

A noter que ces rencontres ont été avancées en raison de la participation de l’ES Sétif, du MC Alger et de l’USM Alger aux différentes compétitions africaines.

Concernant la deuxième partie de cette 28e manche, elle aura lieu le vendredi 4 mai prochain (16h00) selon le programme suivant :

CS Constantine - JS Kabylie

USM El Harrach - JS Saoura

Olympique de Médéa - USM Blida

CR Belouizdad - Paradou AC

US Biskra - DRB Tadjenanet

Classement :