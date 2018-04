Des Journées culturelles tunisiennes en Algérie du 28 au 30 avril

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et son homologue tunisien Mohamed Zin El-Abidine, ont affirmé, vendredi, que l'organisation par l'Algérie des Journées culturelles tunisiennes, à partir de ce samedi et jusqu'au 30 avril courant, confèreront une fois de plus une nouvelle dynamique aux relations profondes liant les deux pays et peuples et se veut une occasion pour réaffirmer que l'Algérie et la Tunisie sont deux pays et un seul peuple.

Lors de l'audience qui' il a accordée à son homologue tunisien à Alger, M. Mihoubi a indiqué que les relations culturelles qui lient les deux pays n'ont connu aucune absence de part et d’autre dans les manifestations qu'ils organisent, affirmant que la culture est à même de renforcer les liens de fraternité consolidés par les présidents des deux pays et qui sont enracinés dans l'histoire.

Pour sa part, le ministre tunisien, Mohamed Zin El-Abidine a souligné l'importance des Journées culturelles tunisiennes organisées en Algérie, qui se veulent une relance renouvelée et une volonté des deux pays qui partagent les facteurs géographique et historique.

Pour rappel, ces Journées culturelles verront l'organisation de plusieurs activités, dont l'animation d'une conférence sur «Les liens historiques profonds algéro-tunisiens», qui sera donnée par le Dr. Mohamed El-Haddad, à la Bibliothèque nationale d'El-Hamma, ainsi que la présentation d'une pièce théâtrale intitulée «D'autres diables» au niveau du Théâtre national algérien Mahieddine Bachtarzi.