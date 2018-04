Jijel : reddition d'un terroriste aux autorités militaires

Un terroriste, en possession d'un pistolet mitrailleur, s'est rendu vendredi aux autorités militaires à Jijel, indique ce samedi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

«Dans la dynamique des efforts soutenus fournis par les différentes unités de nos Forces armées, et suite à l’opération de reddition de la famille du terroriste «F.Salah», composée de dix (10) membres, dont le terroriste «F.Oussama», aux autorités Militaires le jeudi 26 avril 2018 à Jijel, et en réponse à l’appel de sa famille, le terroriste dénommé «L. Riad» alias «Ishak Abou Houmam» s'est rendu, le 27 avril 2018, aux autorités militaires dans la commune d’El-Anser, wilaya de Jijel (5 Région militaire), précise la même source.

«Ledit terroriste qui avait rallié les groupes terroristes en 2003, avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, trois (3) Chargeurs de munitions et (118) balles».

«Il convient de rappeler que le bilan de cette opération s’élève à la récupération deux (2) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munition ainsi que la découverte et la destruction de onze (11) casemates pour terroristes contenant divers outils de détonation et d’autres objets», note-t-on.

«Ces résultats de qualité réitèrent l’efficacité de l’approche adoptée par le Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire pour venir à bout du fléau du terrorisme et faire régner la sécurité et la quiétude dans tout le pays», conclut le communiqué.