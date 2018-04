Ligue 2 - 27e journée : le MO Bejaïa se rapproche de la Ligue 1

Le MO Béjaïa, leader du championnat national de Ligue 2, a franchi un nouveau pas vers son retour en Ligue 1 en allant chercher le point du match nul face à l’ASO Chlef (1-1), ce samedi pour le compte de la 27e journée.

Le mouloudia de Béjaïa continue sa marche en avant, direction la Ligue 1. Invaincus depuis la 20e journée, les Crabes ont réussi à glaner un bon point à Chlef face à l’ASO (1-1). Les Vert et Noir auraient pu aspirer à mieux si Boucherit n’avait pas raté un penalty en première mi-temps.

Le retour en Ligue 1 pour le MOB (1e – 53 pts) n’est plus qu’une question de jours. Alors qu’il ne reste plus que trois journées à disputer, les protégés de Azzedine Ait Djoudi joueront deux fois chez.

De son côté, la JSM Béjaïa s’est réappropriée la 2e place au classement (49 pts) après avoir étrillé l’Amel Boussaâda (3-0). En plus de sa victoire, l’autre formation de la vallée de la Soummam a profité de la surprenante défaite de l’AS Aïn M'lila battue chez elle par le MC El Eulma (1-2). De ce fait, l’ASAM recule à la 3e place (48 pts) tandis que le MCEE réalise une très bonne affaire dans sa lutte pour le maintien (12e – 31 pts).

L’autre bénéficière du faux pas de l’ASO et de la contre-performance de l’ASAM est le CRB Bordj Bou Arreridj. Vainqueurs en déplacement face au CRB Aïn Fekroun, lanterne rouge, les Criquets s’installent, en embuscade, au pied du podium (4e – 47 pts) et s’invitent dans la course à l’accession.

Le GCM et le CAB gardent espoir

Dans sa lutte pour la survie, le GC Mascara, premier relégable (14e – 28 pts), a réalisé une victoire salutaire chez le voisin du RC Relizane, dans le derby de l’Ouest (0-2). Pour sa part, le CA Batna, deuxième relégable (15e – 28 pts), a réalisé l’essentiel lors de la réception du ASM Oran (1-0).

A trois journées du terme de la saison, le GCM et le CAB peuvent encore se sauver surtout que le premier non relégable, à savoir, le WA Tlemcen, comptabilise 30 unités. Les joueurs de la capitale des Zianides ont été battus, à Alger, par le RC Kouba (2-1) qui s’éloigne de plus en plus de la zone rouge.

Résultats des rencontres :

ASO Chlef - MO Béjaïa 1 - 1

AS Aïn M'lila - MC El Eulma 1 - 2

JSM Béjaïa - Amel Boussaâda 3 - 1

CRB Aïn Fekroun - CA Bordj Bou Arréridj 0 - 1

JSM Skikda - MC Saïda 1 - 0

RC Relizane - GC Mascara 0 - 2

RC Kouba - WA Tlemcen 2 - 1

CA Batna - ASM Oran 1 - 0

Classement :