Une autosuffisance à hauteur de 90% en blé dur et de 100% en orge à partir de 2020

Le directeur du département des céréales et du soutien de la production à l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), Noureddine Amrani a affirmé, samedi à Alger que l'Algérie atteindra à partir de 2020 "une autosuffisance en blé dur et en orge".

Invité du programme "Madar El Iktissad" (La sphère de l'économie) du service Audio-visuel de l'APS, M. Amrani a fait savoir que l'OAIC table d'ici deux ans sur une autosuffisance à hauteur de 90% en blé dur et de 100% en orge", précisant que "l'Office a donné des instructions pour le soutien des agriculteurs dans l'utilisation des semences traités et des engrains afin d'augmenter la production d'ici 2020 et combler également un déficit de 15 million quintaux à travers la réunion de techniques et de moyens modernes (machines et irrigation économe en eau).

"Grâce à ces mesures dans les activités de labour, de semis et de récolte sur une superficie totale de 80.000 hectares, le rendement prévu est de 40 qx/ha, soit un gain de production d'un (1) million qx", a-t-il ajouté.

L'OAIC oeuvre aussi au perfectionnement des systèmes d’irrigation sur une superficie totale de 220.000 ha afin de sécuriser la production céréalière, ce qui permettra une production supplémentaire de 3,3 millions qx.

La production céréalière au titre de la campagne 2016-2017 a atteint 34,8 millions de quintaux.

Le directeur général de l'OAIC, Mohamed Belabdi avait évoqué, dans des déclarations précédentes, une plus grande production céréalière lors de la compagne 2017-2018 que la saison précédente.

"La compagne 2017-2018 s'annonce très bien grâce à une bonne pluviométrie à l'Est, l'Ouest et au Centre du pays. Les conditions de travail des agriculteurs sont bonnes notamment en matière d'accompagnement financier et d'approvisionnement en engrais et en semences", avait-il soutenu.

Pour rappel la facture d'importation des céréales (blé dur, tendre...) a été de 2,77 milliards de dollars (mds usd) en 2017 contre 2,81 mds usd en 2016.