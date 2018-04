Djamel Kaouane visite le salon de l'ASBU à Tunis

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, qui prend part dimanche à Tunis à la 19e session du Festival arabe des radios et télévisions, a effectué une visite au salon de l'Union des Radios et Télévisions arabes (ASBU).

M. Kaouane a ainsi visité le stand de l'ASBU où des exposés lui ont été présentés sur les différentes missions de cette organisation panarabe, notamment les volets académiques, technologiques et organisationnels.

Il a fait par la suite des haltes au niveau de l'espace saoudien, qui est l'invité d'honneur de cet évènement, et au niveau du stand palestinien où un exposé sur les avancées technologiques de ce pays en matière de radiodiffusion ainsi que sur sa toute récente intégration au programme MENOS (mécanisme pour l`échange radiophonique et télévisuel arabe) lui a été présenté.

Au niveau du stand de l'entreprise publique de télévision (EPTV), le ministre s'est longuement entretenu avec la délégation algérienne sur les enjeux et défis du service public audiovisuel algérien.

Dans une déclaration à la presse, M. Kaouane a mis en avant la participation algérienne à la 19e session du Festival arabe des radios et télévisions, se réjouissant de la place "méritée" de la radio et de la télévision algériennes qui ont reçu respectivement, lors d'une cérémonie de remise des prix, le premier et le deuxième prix des échanges de programmes interarabes.

Le Festival arabe a pour objectifs de "contribuer au développement de la production radiophonique et télévisuelle arabe et à son amélioration de manière à répondre aux aspirations de ses instances membres et aux principes pour lesquels oeuvrent celles-ci".

Le festival veille aussi à "la révélation des talents et à l'encouragement des ressources créatives dans ce domaine stratégique.

Le ministre de la Communication est accompagné dans sa visite à Tunis du directeur général de l'EPTV, Tewfik Khelladi, du directeur général de l'ENRS, Chaâbane Lounakel, du directeur général de Télédiffusion d'Algérie (TDA), Chawki Sahnine, et du directeur du centre arabe d'échange d'informations et de programmes de l'ASBU, Mohsen Slimani. APS