Ramadhan : une opération de contrôle des dépôts et chambres froides lancée à l’ouest

Une opération de contrôle ciblant les dépôts de commerce et les chambres froides, en prévision du mois de Ramadhan prochain, vient d'être lancée récemment au niveau des wilayas de l'ouest du pays, a-t-on appris dimanche du directeur du Commerce de la région d'Oran.

Cette opération de contrôle qui comprend les wilayas d'Oran, de Sidi-Bel-Abbes, de Mostaganem, d'Aïn Témouchent et de Tlemcen, à titre préventif et en prévision du mois sacré, vise à déceler toute rétention de stocks de produits alimentaires à des fins spéculatives, a indiqué à l'APS, Fayçal Ettayeb.

En matière de contrôle des prix et de préservation du pouvoir d'achat des citoyens, le dispositif prévoit l'installation de marchés dits "spécifiques" au niveau de chaque wilaya, lesquels doivent offrir au consommateur des produits à des prix abordables, a ajouté le responsable, assurant que des démarches sont en cours avec les gestionnaires de l'Entreprise des manifestations économiques et commerciales (EMEC) d'Oran sise à haï Medina J'dida pour l'ouverture de stands de commerce pour la vente de produits de large de consommation au public durant le mois de Ramadhan.

L'installation de ces marchés spécifiques doit se faire cinq (5 jours) avant le mois de Ramadhan et ce, pour éviter de rééditer le rush des années passées et la flambée des prix qui en découle ainsi que pour permettre à la ménagère de faire convenablement leurs emplettes, a-t-il souligné.

Au sujet du contrôle de la qualité et des pratiques commerciales, tous les moyens ont été déployés pour garantir un maximum de sécurité au consommateur, a fait savoir M. Ettayeb, indiquant que 389 brigades de contrôle seront mobilisées au niveau de la région ouest dont 155 brigades pour la seule wilaya d'Oran, afin d'assurer un maximum de présence et veiller au respect de l'hygiène des établissements de production et de distribution et de stockage et la chaine de froid.

Les wilayas de l'ouest relevant de la direction régionale de commerce d'Oran disposent de 234 marchés de proximité de fruits et légumes, de 68 marchés hebdomadaires, de 11 halles à marais, de 18 supermarchés, de hypermarchés (2 pour Oran), de 202 abattoirs.

La wilaya d'Oran dispose, à elle seule, de 100 marchés de proximité de fruits et légumes, de 4 marchés hebdomadaires, de 2 halles à marais (poissonneries), de 10 supermarchés à Oran, 2 hypermarchés et de 32 abattoirs, selon la même source. APS