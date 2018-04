Mostaganem : lancement de la campagne de pêche de la sardine le 1er mai prochain

La campagne de pêche de la sardine sera lancée le 1er mai prochain sur le littoral de Mostaganem, a-t-on appris dimanche du directeur de wilaya de la pêche et ressources halieutiques, Toufik Rahmani.

La campagne de pêche de la sardine est organisée chaque année dans la wilaya de Mostaganem à la période d’abondance de ce produit et des conditions climatiques favorables à la pêche, du 1er mai au 31 octobre.

M Rahmani a indiqué que toutes les dispositions ont été prises pour la réussite de cette campagne, rappelant que celle de 2017 a enregistré une production de plus de 7.000 tonnes de sardine contribuant à une baisse des prix de ce poisson de 500 à 200 dinars le kg.

Il est prévu en coordination avec les services des garde-côtes d’alléger les mesures de contrôle lors de la sortie des embarcations et des sardiniers et l’octroi d'autorisations aux pécheurs chargés de cette campagne, a-t-on fait savoir.

l’entreprise de gestion des ports et abris de pêche de la wilaya de Mostaganem a réuni toutes les moyens et les conditions nécessaires au profit des marins pêcheurs pour la réparation des embarcations tout en veillant à assurer le contrôle vétérinaire et des produits nécessaires dont la glace, les caisses et à faciliter le déchargement, le stockage et la commercialisation du produit.

La direction de la pêche et des ressources halieutiques a chargé les inspecteurs de la pêche des différentes stations maritimes de Sidi Lakhdar et de Salamandre de contrôler la production lors de cette campagne surtout en juillet et août, afin de garantir la sécurité du produit et sa conformité à la taille marchande et par conséquent protéger le consommateur.

La campagne de pêche de la sardine devra concerner cette année 140 sardiniers sur un total de 238 unités de pêche réparties entre les ports de Mostaganem, Sidi Lakhdar et le port de pêche et de plaisance de Salamandre. APS