Lancement d'un concours national de créativité en tapisserie et tissage traditionnel

Le palais de la culture «Abdelkrim Dali» de Tlemcen, a abrité ce dimanche 29 avril 2018 le lancement du premier concours national de créativité en tapisserie et tissage traditionnel.

Le coup d’envoi du concours a démarré en présence de représentants du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels et des autorités de wilaya.

Le concours est organisé par la direction de wilaya de la formation professionnelle en collaboration avec la chambre d’artisanat et des métiers, l’université «Abou Bekr Belkaid» et les directions de la culture et du tourisme.

Une organisation qui rentre dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine, elle durrera deux jours durant et verra la participation de plus de 20 artisanes et stagiaires des établissements de formation venus 14 wilayas du pays, a indiqué la directrice de wilaya de la formation professionnelle, Zeddour Brahim Hafida.

Une opportunité qui va permettre aux participantes spécialisées en tapisserie et tissage traditionnel de mettre en exergue leurs talents dans une exposition tenue à cette occasion et de commercialiser leurs produits.

Cette manifestation organisée sous le slogan «tissage traditionnel entre authenticité et modernité» permet d’évaluer les produits exposés à travers l'utilisation des couleurs et des techniques, par un jury composé de cinq membres des secteurs participant à cette manifestation.

Les lauréates recevront des prix d’encouragement pour leur contribution à préserver ce genre d’artisanat dont le Haik et El Mensoudj.

Deux communications ont été animées lors la première journée de cette manifestation, abordant l’importance des métiers dans le développement économique et la réalité et les perspectives du tapis par un universitaire et un artisan.

L’enseignant d’économie à l’université de Tlemcen, Kerzabi Abdellatif a mis l’accent sur l’importance que revêtent les métiers pour relancer et diversifier l’économie et se libérer de la dépendance de hydrocarbures, rappelant que l’Algérie exportait pas mois de 400.000 mètres carrés de tapis en 1980 vers la France, l’Allemagne et la Suisse.

L’artisan Hadj Mehdid Mustapha a déclaré, pour sa part, que la wilaya de Tlemcen est toujours leader en tapisserie et tissage, qui constituaient une source de revenus et de substance pour des familles tlemcéniennes et généraient de l’emploi.

Il a ajouté qu’il est nécessaire de transmettre les techniques de la tapisserie aux jeunes stagiaires des CFPA.Le tapis de Tlemcen du genre «Barbar» et «Djassi» était le plus exportés vers les pays européens, rappelant qu’en 1970 le plus grand taux d’exportation de tapis enregistré a été vers les pays occidentaux.